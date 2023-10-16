8 aylık evlilik tek celsede bitmişti! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç arasında takı krizi! Akıllara Hadise ile Mehmet Dinçerler geldi

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanmasının ardında birçok iddia ortaya atılmış, ikili özellikle 'takı krizi' haberleriyle gündemde kalmıştı. 8 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta anlaşmalı olarak tek celsede biten Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç da benzer bir konuyla gündeme geldi. İddiaya göre Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç arasında takı krizi yaşandı. İşte detaylar...