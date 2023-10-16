35 yıllık dram! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu her şeyi ifşa etti! Yaşadıkları kahretti! “Karım öğrenirse size zırnık koklatmaz”

Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar, magazin gündemine bomba gibi düştü. İkizlerden Duygu Nebioğlu, katıldığı bir televizyon programında ise gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattı. Annesinin kendilerine hamile olduğu dönemden Metin Akpınar'ın eşi ile arasında geçen konuşmaya kadar her detaydan bahseden Duygu Nebioğlu'nun yaşadıkları kahretti. İşte "Metin Akpınar, en başından beri her şeyi biliyordu, hep inkar etti" diyen Duygu Nebioğlu'nun o açıklamaları...