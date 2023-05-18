8 aylık evliliğini bitiren Demet Özdemir'den tepki çeken görüntü! Engin Akyürek'le anılmıştı Oğuzhan Koç'tan sonra ateşli yatak sahnesi...
Ünlü oyuncu Demet Özdemir eşi Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliği ni geçtiğimiz haftalarda sonlandırdı. Güle oynaya dünyaevine giren çift sessiz sedasız boşandı. Tek celsede biten davada iki taraf da hiçbir hak talep etmedi. Oğuzhan Koç son olarak bir önceki gün çıktığı konserinde sahnede doğum günü pastasını üfledi. Dileği ise ''Allah sevenleri ayırmasın'' oldu. Koç'un aksine Demet Özdemir boşandığı ilk günden beri mutlu devam eden hayatını sürdürüyor. Son olarak başrolünü paylaştığı dizide Engin Akyürek ile olan sahnesi gündem oldu. İşte detaylar...
8 aylık evliliğini bitiren Demet Özdemir'den tepki çeken görüntü! Engin Akyürek'le anılmıştı Oğuzhan Koç'tan sonra ateşli yatak sahnesi ile gündeme geldi.
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir Oğuzhan Koç çiftinin mutluluğu 8 ay sürmüş ve çift geçtiğimiz haftalarda evliliklerini noktalamıştı.
Oğuzhan Koç, boşandıktan sonra Mersin ve Adana'da sahneye çıktı ve sesli olarak dile getirdiği doğum günü dileğiyle dikkatleri üzerine çekti.
38 yaşına basan Oğuzhan Koç'a ekibinden tatlı bir sürpriz geldi. Şarkı söylediği esnada sahneye gelen doğum günü pastası eşliğinde hayranları ıslık ve alkışlarıyla tezahürat yaptı.
Oğuzhan Koç pastanın üzerindeki mumları üflerken duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Bu sefer sadece kendi adıma değil tüm ülkem için dileğim."
Koç ayrıca "Allah sevenleri ayırmasın" da dedi.