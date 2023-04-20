8 aylık evliliği biten Demet Özdemir’den ihanet açıklaması! Boşanma kararı hakkında ilk kez konuştu! Meğer Oğuzhan Koç ile...
Ağustos 2022'de görkemli bir düğünle dünyaevine giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un mutlulukları kısa sürdü. Geçen haftalarda ihanet ve evi terk etme iddialarıyla gündeme gelen çift, ortak bir açıklama yayınladı. Boşanma haberlerini doğrulayan ikili, ihanet iddialarını ise net bir dille yalanladı. Sosyal medyadan resmi açıklama yapan ikiliden Demet Özdemir, konu hakkında ilk kez kameralara konuştu ve detayları anlattı. İşte Demet Özdemir'in o açıklaması...
20.04.2023 09:59 - Son Güncelleme: 20.04.2023 10:08
Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, Ağustos 2022'de görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, söz konusu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur.