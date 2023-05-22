8 aylık evliliği biten Demet Özdemir’den dikkat çeken poz! İlk yorum Filiz Akın'dan! Can Yaman detayı olay oldu! Oğuzhan Koç’un eski eşi...
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma süreci tamamlandı ve ikili 8 aylık evliliklerini sonlandırdı. Hem boşanma sürecinde hem de sonrasında birçok iddiayla gündeme gelen ikilinin arasının Demet Özdemir'in partneri Engin Akyürek nedeniyle bozulduğu öne sürüldü. Bu süreçte yaptığı açıklamalarda ihanetin söz konusu olmadığını vurgulayan Demet Özdemir, bu kes sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyaya damga vururken ilk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan geldi. Can Yaman detayı ise dikkat çekti. İşte detaylar...
22.05.2023 23:32 - Son Güncelleme: 22.05.2023 23:32
Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç arasındaki ilişki 2021 yılının ilk günlerinde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Boşanma sürecinde yaptığı açıklamalarda ihanetin söz konusu olmadığını vurgulayan Demet Özdemir, henüz bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
14 ŞUBAT'TA EVLİLİK TEKLİFİ
Tüm bunların ardından Oğuzhan Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlilik teklifi etmişti. Özdemir'in 17 bin TL'lik elbisesi ve Koç'un aldığı 4 karatlık teklif yüzüğü bir hayli konuşulmuştu.