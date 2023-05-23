10 yıl önceki hallerini görenler tanıyamıyor! Hangi ünlüde burun estetiği var? Hande Erçel, Şeyma Subaşı, Gökçe Bahadır... Liste kabarık!
Günümüzde, estetik işlemler popülerlik kazanmış durumda ve birçok insan tarafından tercih ediliyor. Özellikle televizyonlarda, filmlerde ve sosyal medyada sık sık gördüğümüz ünlüler, görünümlerinde büyük değişiklikler yapmak için estetik cerrahların kapısını çalıyor. Ünlülerin mükemmel ve dikkat çekici görünümüne hayranlıkla bakan insanlar, onların estetikli ve estetiksiz halleri arasındaki farkı merak ediyor. İşte ünlülerin estetikli ve estetiksiz hallerine dair merak edilenler.
Son dönemde estetik ameliyatlar oldukça popüler. Bu nedenle günümüzde birçok kadının estetik ameliyatları düşünmesi kaçınılmaz hale geldi. Ayrıca ünlü isimlerin estetik ameliyatları da sıkça konuşuluyor. Ünlülerde özellikle burun estetiği oldukça fazla tercih ediliyor. İşte son zamanlarda popülerlik kazanan ünlülerin estetikli ve estetiksiz hallerine dair bilgiler!
Son yıllarda, ünlülerin estetik ameliyatları da büyük ilgi görmektedir. Her ne kadar bazı ünlüler, estetik ameliyatlarına dair açık sözlü olmasalar da, birçok kişi ünlülerin fiziksel görünümlerindeki değişiklikleri fark etmektedir.
Estetik ameliyatların ünlülerin kariyerlerini ve popülaritelerini nasıl etkilediği de merak edilen bir konudur.
İmza attıkları projelerde ve kırmızı halı etkinliklerinde kusursuz görünmeleri bekleniyor. Bu nedenle, bazı ünlüler estetik işlemleri bir güzellik rutini olarak benimseyebiliyorlar.