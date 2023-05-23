Vav TV İzle
Haberler Magazin 10 yıl önceki hallerini görenler tanıyamıyor! Hangi ünlüde burun estetiği var? Hande Erçel, Şeyma Subaşı, Gökçe Bahadır... Liste kabarık!

10 yıl önceki hallerini görenler tanıyamıyor! Hangi ünlüde burun estetiği var? Hande Erçel, Şeyma Subaşı, Gökçe Bahadır... Liste kabarık!

Günümüzde, estetik işlemler popülerlik kazanmış durumda ve birçok insan tarafından tercih ediliyor. Özellikle televizyonlarda, filmlerde ve sosyal medyada sık sık gördüğümüz ünlüler, görünümlerinde büyük değişiklikler yapmak için estetik cerrahların kapısını çalıyor. Ünlülerin mükemmel ve dikkat çekici görünümüne hayranlıkla bakan insanlar, onların estetikli ve estetiksiz halleri arasındaki farkı merak ediyor. İşte ünlülerin estetikli ve estetiksiz hallerine dair merak edilenler.

takvim.com.tr
23.05.2023 08:35 - Son Güncelleme: 23.05.2023 08:35
10 yıl önceki hallerini görenler tanıyamıyor! Hangi ünlüde burun estetiği var? Hande Erçel, Şeyma Subaşı, Gökçe Bahadır... Liste kabarık!

Son dönemde estetik ameliyatlar oldukça popüler. Bu nedenle günümüzde birçok kadının estetik ameliyatları düşünmesi kaçınılmaz hale geldi. Ayrıca ünlü isimlerin estetik ameliyatları da sıkça konuşuluyor. Ünlülerde özellikle burun estetiği oldukça fazla tercih ediliyor. İşte son zamanlarda popülerlik kazanan ünlülerin estetikli ve estetiksiz hallerine dair bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
10 yıl önceki hallerini görenler tanıyamıyor! Hangi ünlüde burun estetiği var? Hande Erçel, Şeyma Subaşı, Gökçe Bahadır... Liste kabarık!

Son yıllarda, ünlülerin estetik ameliyatları da büyük ilgi görmektedir. Her ne kadar bazı ünlüler, estetik ameliyatlarına dair açık sözlü olmasalar da, birçok kişi ünlülerin fiziksel görünümlerindeki değişiklikleri fark etmektedir.

10 yıl önceki hallerini görenler tanıyamıyor! Hangi ünlüde burun estetiği var? Hande Erçel, Şeyma Subaşı, Gökçe Bahadır... Liste kabarık!

Estetik ameliyatların ünlülerin kariyerlerini ve popülaritelerini nasıl etkilediği de merak edilen bir konudur.

10 yıl önceki hallerini görenler tanıyamıyor! Hangi ünlüde burun estetiği var? Hande Erçel, Şeyma Subaşı, Gökçe Bahadır... Liste kabarık!

İmza attıkları projelerde ve kırmızı halı etkinliklerinde kusursuz görünmeleri bekleniyor. Bu nedenle, bazı ünlüler estetik işlemleri bir güzellik rutini olarak benimseyebiliyorlar.

10 yıl önceki hallerini görenler tanıyamıyor! Hangi ünlüde burun estetiği var? Hande Erçel, Şeyma Subaşı, Gökçe Bahadır... Liste kabarık!

İşte ünlü isimlerin estetikli ve estetiksiz halleri...

SON DAKİKA