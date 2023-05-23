10 yıl önceki hallerini görenler tanıyamıyor! Hangi ünlüde burun estetiği var? Hande Erçel, Şeyma Subaşı, Gökçe Bahadır... Liste kabarık!

Son dönemde estetik ameliyatlar oldukça popüler. Bu nedenle günümüzde birçok kadının estetik ameliyatları düşünmesi kaçınılmaz hale geldi. Ayrıca ünlü isimlerin estetik ameliyatları da sıkça konuşuluyor. Ünlülerde özellikle burun estetiği oldukça fazla tercih ediliyor. İşte son zamanlarda popülerlik kazanan ünlülerin estetikli ve estetiksiz hallerine dair bilgiler!