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Haberler Magazin 7 yaşında albüm çıkarmıştı! 47’lik Zara’nın son halini gören inanamadı! Yırtmaçlı kırmızısıyla boy gösterdi! “Çok değişmiş...”

7 yaşında albüm çıkarmıştı! 47’lik Zara’nın son halini gören inanamadı! Yırtmaçlı kırmızısıyla boy gösterdi! “Çok değişmiş...”

Henüz 7 yaşındayken Neşecik adıyla ilk albümünü çıkaran Zara, şöhret basamaklarını hızla tırmandı. 9 yaşında sahneyle tanışan ve 20'sinde Zara adıyla ilk albümünü yayınlayan şarkıcı, sesi ve yorumuyla her dönem adından söz ettirdi. Zara, şimdi ise son haliyle dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçı, kırmızı yırtmaçlı sahne kostümüyle çekilen görüntülerini yayınladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok değişmiş" dedi. İşte Zara'nın son hali...

takvim.com.tr
23.05.2023 00:56 - Son Güncelleme: 23.05.2023 01:02
7 yaşında albüm çıkarmıştı! 47’lik Zara’nın son halini gören inanamadı! Yırtmaçlı kırmızısıyla boy gösterdi! “Çok değişmiş...”

Katıldığı bir programda 7 yaşında Neşecik adıyla ilk albümünü yayınladığını belirten Zara, 9'nda sahneyle tanıştı.

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7 yaşında albüm çıkarmıştı! 47’lik Zara’nın son halini gören inanamadı! Yırtmaçlı kırmızısıyla boy gösterdi! “Çok değişmiş...”

Zara adıyla yayınladığı ilk albümde henüz 20 yaşında olduğunu anlatan sanatçı, "Bu dünyaya şarkı söylemek, oyunculuk yapmak, tiyatro yapmak için geldim" dedi.

7 yaşında albüm çıkarmıştı! 47’lik Zara’nın son halini gören inanamadı! Yırtmaçlı kırmızısıyla boy gösterdi! “Çok değişmiş...”

Kariyeri, özel hayatı ve açıklamalarıyla dikkat çeken şarkıcı, bu kez son haliyle gündeme geldi.

7 yaşında albüm çıkarmıştı! 47’lik Zara’nın son halini gören inanamadı! Yırtmaçlı kırmızısıyla boy gösterdi! “Çok değişmiş...”

Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçı, kırmızı yırtmaçlı sahne kostümüyle çekilen görüntülerini yayınladı.

7 yaşında albüm çıkarmıştı! 47’lik Zara’nın son halini gören inanamadı! Yırtmaçlı kırmızısıyla boy gösterdi! “Çok değişmiş...”

Söz konusu görüntüler, birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti ve Instagram'da hızla yayıldı.

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