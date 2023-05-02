Kavga çıkmış ölüm tehditleri havalarda uçuşmuştu! Özcan Deniz ile Samar Dadgar cephesinde sıcak gelişme oyunbozan Özcan ev sahibini...

Ev sahibinin bahçede rögar kapağı açacağını öğrenen Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söylemişti. Bu sırada iddiaya göre ev sahibi Özcan Deniz'in yanına gelerek sert bir dille tehditler savurmaya başlamıştı.