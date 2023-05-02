Kavga çıkmış ölüm tehditleri havalarda uçuşmuştu! Özcan Deniz ile Samar Dadgar cephesinde sıcak gelişme oyunbozan Özcan ev sahibini...
20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlenen çiçeği burnunda çift Özcan Deniz ile Samar Dadgar, getçiğimiz aylarda karakolluk olmuştu. Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villada yaşayan Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın tehditlerle, ardından karakolla son bulan kabusu evlerinin önünde yapılan bir çalışmayla başlamıştı. Ev sahibiyle kapışan Özcan Deniz'den flaş bir hamle geldi.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile kiraya çıktığı Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk olmuştu.
Olay 2 Mart tarihinde Sarıyer'de meydana gelmiş, Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar ikametinde oturduğu sırada sitenin bahçe işleriyle uğraşan görevli kapılarını çalarak ünlü şarkıcının aracını bahçenin önünden çekmesini istemişti.
Ev sahibinin bahçede rögar kapağı açacağını öğrenen Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söylemişti. Bu sırada iddiaya göre ev sahibi Özcan Deniz'in yanına gelerek sert bir dille tehditler savurmaya başlamıştı.
İkili arasında yaşanan olay sonrası ev sahibi Osman B., verdiği ifadesinde 'Özcan Deniz yanıma geldiğinde kardeşi ile benim oğlumun konuştuğunu kira işini halledebileceklerini söyledi.' diye konuştu. Daha sonra Özcan Deniz'in evine giderek polise haber verdiğini söyleyen ev sahibi ünlü şarkıcıyı tehdit etmediğini sadece kira konusunda konuşmak için ikametine gittiğini söylemişti.