RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 78 kilodan 69'a bakın nasıl inmiş! Kendisini otele kapattı! 65'lik Banu Alkan'ın 9 kilo verdiren yöntemi! 7 ay boyunca...

78 kilodan 69'a bakın nasıl inmiş! Kendisini otele kapattı! 65'lik Banu Alkan'ın 9 kilo verdiren yöntemi! 7 ay boyunca...

Banu Alkan'ın 9 kilo verdiren zayıflama yöntemi! Afrodit bakın nasıl kilo vermiş! Aldığı kilolarla sık sık eleştirilen Alkan 7 ayda ancak 9 kilo verebilmiş.

takvim.com.tr
19.04.2023 09:20 - Son Güncelleme: 19.04.2023 09:20
78 kilodan 69’a bakın nasıl inmiş! Kendisini otele kapattı! 65’lik Banu Alkan’ın 9 kilo verdiren yöntemi! 7 ay boyunca...

Banu Alkan yaptığı paylaşımlarla gündemde yer almaya devam ediyor. Kilolu halleriyle bilinen Alkan zayıflamak için birçok yolu denemiş! Afrodit yıllar önce kilo verebilmek için kendisini otele bile kapatmış. 7 ay boyunca diyet yapmasına rağmen 9 kiloyu sağlıklı bir şekilde verebilen Alkan'ın zayıflama sırrını sizler için derledik. İşte Banu Alkan'ın zayıflama sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
78 kilodan 69’a bakın nasıl inmiş! Kendisini otele kapattı! 65’lik Banu Alkan’ın 9 kilo verdiren yöntemi! 7 ay boyunca...

SPA VE MASAJLA ZAYIFLAMIŞ

Banu Alkan konuyla ilgili "7 aydır zaten rejimdeydim, son 2 ayımı Paris'te lüks bir otelde geçirdim. Spa ve masajla vücudumu forma soktum. " dedi.

78 kilodan 69’a bakın nasıl inmiş! Kendisini otele kapattı! 65’lik Banu Alkan’ın 9 kilo verdiren yöntemi! 7 ay boyunca...

"Çevremdeki insanlar verdiğim 9 kilo için sağlık sorunlarımın olacağından korkuyorlar. Ama her şey yolunda. "

78 kilodan 69’a bakın nasıl inmiş! Kendisini otele kapattı! 65’lik Banu Alkan’ın 9 kilo verdiren yöntemi! 7 ay boyunca...

ÖDÜL TÖRENİNDEKİ HALİ BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Ödül törenindeki kilo vermiş hali Afrodit'in hayranları tarafından çok beğenilmişti.

78 kilodan 69’a bakın nasıl inmiş! Kendisini otele kapattı! 65’lik Banu Alkan’ın 9 kilo verdiren yöntemi! 7 ay boyunca...
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