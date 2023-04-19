78 kilodan 69’a bakın nasıl inmiş! Kendisini otele kapattı! 65’lik Banu Alkan’ın 9 kilo verdiren yöntemi! 7 ay boyunca...

Banu Alkan yaptığı paylaşımlarla gündemde yer almaya devam ediyor. Kilolu halleriyle bilinen Alkan zayıflamak için birçok yolu denemiş! Afrodit yıllar önce kilo verebilmek için kendisini otele bile kapatmış. 7 ay boyunca diyet yapmasına rağmen 9 kiloyu sağlıklı bir şekilde verebilen Alkan'ın zayıflama sırrını sizler için derledik. İşte Banu Alkan'ın zayıflama sırrı...