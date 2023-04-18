8 ay önce hayranıyla evlenen Nihat Doğan’ın biricik oğluna bakın! Arzu Doğan paylaştı! Benzerlikleri “Bu kadar olmaz” dedirtti...
8 ay önce hayranı Arzu Doğan'la (Arezoo Gharlar) apar topar dünyaevine giren Nihat Doğan, kısa bir süre önce oğlu Badıkan'ı kucağına alarak ilk kez baba olma heyecanını yaşadı. Ünlü türkücünün eşi Arzu Doğan, minik oğulları Badıkan'ı sosyal medya hesabında yayınladı. Badıkan'ın son halini görenler ise "Babasının kopyası olmuş", "Bu kadar benzerlik olmaz" yorumlarında bulundu. İşte Nihat Doğan'ın minik oğlu...
18.04.2023 13:06 - Son Güncelleme: 18.04.2023 13:35
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda İranlı bir hayranı Arezoo Gharlar'la apar topar dünyaevine girmişti.
Nihat Doğan, geçtiğimiz haftalarda ise ilk kez baba olma heyecanı yaşamıştı. Ünlü türkücünün eşi Arzu Doğan, minik oğulları Badıkan'ı sosyal medya hesabında yayınladı.