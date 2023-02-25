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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Nebahat’i Simge Selçuk hakkında şaşırtan gerçek! Duyan şaşıp kaldı! Meğer Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu ile arasında...

Kardeşlerim'in Nebahat’i Simge Selçuk hakkında şaşırtan gerçek! Duyan şaşıp kaldı! Meğer Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu ile arasında...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Nebahat karakterini canlandıran Simge Selçuk da kısa sürede gündem oldu. Performansı ile beğeni toplayan Selçuk'un hayatı merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Simge Selçuk kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken Meğer Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Simge Selçuk kaç yaşındaymış...

takvim.com.tr
25.02.2023 22:34 - Son Güncelleme: 25.02.2023 22:34
Kardeşlerim’in Nebahat’i Simge Selçuk hakkında şaşırtan gerçek! Duyan şaşıp kaldı! Meğer Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu ile arasında...

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Nebahat karakterini canlandıran Simge Selçuk'un hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Nebahat’i Simge Selçuk hakkında şaşırtan gerçek! Duyan şaşıp kaldı! Meğer Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu ile arasında...

Performansı ile beğeni toplayan Selçuk'un hayatı merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Simge Selçuk kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Kardeşlerim’in Nebahat’i Simge Selçuk hakkında şaşırtan gerçek! Duyan şaşıp kaldı! Meğer Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu ile arasında...

Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken Meğer Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu ile arasındaki fark dikkat çekti.

Kardeşlerim’in Nebahat’i Simge Selçuk hakkında şaşırtan gerçek! Duyan şaşıp kaldı! Meğer Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu ile arasında...

İşte Simge Selçuk başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Kardeşlerim’in Nebahat’i Simge Selçuk hakkında şaşırtan gerçek! Duyan şaşıp kaldı! Meğer Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu ile arasında...

Ebru Özkan - 18 Kasım 1978

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