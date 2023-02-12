7,7’lik yüzyılın felaketinin ardından Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşım! “2 aylık bebek! 30 saattir enkaz altında! Seni kim yedirdi...”
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Otoritelerce yüzyılın felaketi olarak gösterilen depremlerin ardından Türkiye tek yürek oldu. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken sosyal medyada milyonlarca takipçi sayısına ulaşan ünlü isimler yardım çağrılarında bulundu. Şeyma Subaşı da sosyal medya hesabında yayınladığı bir paylaşımla dikkat çekti. Söz konusu paylaşımda enkazdan kurtarılan çocuklara işaret edilerek "Yediren de içiren de koruyan da O'dur" denildi. İşte o paylaşım...
12.02.2023 00:12 - Son Güncelleme: 12.02.2023 00:23
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve ardından 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler büyük yıkıma neden oldu. Otoritelerce yüzyılın felaketi olarak gösterilen depremlerin ardından Türk milleti, el ele verdi.