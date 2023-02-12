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Haberler Magazin 7,7’lik yüzyılın felaketinin ardından Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşım! “2 aylık bebek! 30 saattir enkaz altında! Seni kim yedirdi...”

7,7’lik yüzyılın felaketinin ardından Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşım! “2 aylık bebek! 30 saattir enkaz altında! Seni kim yedirdi...”

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Otoritelerce yüzyılın felaketi olarak gösterilen depremlerin ardından Türkiye tek yürek oldu. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken sosyal medyada milyonlarca takipçi sayısına ulaşan ünlü isimler yardım çağrılarında bulundu. Şeyma Subaşı da sosyal medya hesabında yayınladığı bir paylaşımla dikkat çekti. Söz konusu paylaşımda enkazdan kurtarılan çocuklara işaret edilerek "Yediren de içiren de koruyan da O'dur" denildi. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
12.02.2023 00:12 - Son Güncelleme: 12.02.2023 00:23
7,7’lik yüzyılın felaketinin ardından Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşım! “2 aylık bebek! 30 saattir enkaz altında! Seni kim yedirdi...”

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve ardından 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler büyük yıkıma neden oldu. Otoritelerce yüzyılın felaketi olarak gösterilen depremlerin ardından Türk milleti, el ele verdi.

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7,7’lik yüzyılın felaketinin ardından Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşım! “2 aylık bebek! 30 saattir enkaz altında! Seni kim yedirdi...”

Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken sosyal medyada milyonlarca takipçi sayısına ulaşan ünlü isimler yardım çağrılarında bulundu.

7,7’lik yüzyılın felaketinin ardından Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşım! “2 aylık bebek! 30 saattir enkaz altında! Seni kim yedirdi...”

Şeyma Subaşı da sosyal medya hesabında yayınladığı bir paylaşımla dikkat çekti.

7,7’lik yüzyılın felaketinin ardından Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşım! “2 aylık bebek! 30 saattir enkaz altında! Seni kim yedirdi...”

Söz konusu paylaşımda enkazdan kurtarılan çocuklara işaret edilerek "Yediren de içiren de koruyan da O'dur" denildi.

7,7’lik yüzyılın felaketinin ardından Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşım! “2 aylık bebek! 30 saattir enkaz altında! Seni kim yedirdi...”

Subaşı'nın yayınladığı yazıda şu ifadelere yer verildi: "2 aylık bebek! 30 saattir enkaz altında! Sen 2 saatte bir beslenmesi gereken bebek değil misin? Seni kim yerdirdi, içirdi?

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