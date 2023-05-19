Vav TV İzle
Haberler Magazin 77'lik Emel Sayın'ın gençlik iksiri ortaya çıktı! 2 malzeme ile 27'liklere meydan okuyor! "Bunları yüzüme ve saçlarıma..."

77'lik Emel Sayın'ın gençlik iksiri ortaya çıktı! 2 malzeme ile 27'liklere meydan okuyor! "Bunları yüzüme ve saçlarıma..."

Emel Sayın'ın güzellik sırrı ortaya çıktı! 77 yaşındaki ünlü sanatçı genç kızlara taş çıkarıyor. Hem cildiyle hem de bakımlı saçlarıyla sahnelerde yer almaya devam eden Sayın'ın yaşına rağmen nasıl ışıldadığı ortaya çıktı. Ünlü sanatçı cilt bakımı için neler kullandığını açıkladı. İşte Emel Sayın'ın güzellik sırrı...

takvim.com.tr
19.05.2023 19:09 - Son Güncelleme: 19.05.2023 19:09
77’lik Emel Sayın’ın gençlik iksiri ortaya çıktı! 2 malzeme ile 27’liklere meydan okuyor! Bunları yüzüme ve saçlarıma...

Emel Sayın'ın güzellik sırrı ortaya çıktı! 77 yaşındaki ünlü sanatçı genç görünümünü bakın neye borçluymuş! İşte Emel Sayın'ın cilt bakım rutini...

GALERİ DEVAM EDİYOR
77’lik Emel Sayın’ın gençlik iksiri ortaya çıktı! 2 malzeme ile 27’liklere meydan okuyor! Bunları yüzüme ve saçlarıma...

Usta oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda "Estetiğe karşı mısınız?" sorusu üzerine hakkında bilinmeyen bir detayı ilk kez açıklamıştı.

77’lik Emel Sayın’ın gençlik iksiri ortaya çıktı! 2 malzeme ile 27’liklere meydan okuyor! Bunları yüzüme ve saçlarıma...

"İTİRAF EDİYORUM!"

"Estetiğe karşı mısınız ve nazara inanır mısınız?" soruları üzerine şu ifadeleri kullanmıştı...

77’lik Emel Sayın’ın gençlik iksiri ortaya çıktı! 2 malzeme ile 27’liklere meydan okuyor! Bunları yüzüme ve saçlarıma...

"BOTOKS YAPTIRIYORUM"

"Nazara çok inanırım. İtiraf ediyorum botoks yaptırıyorum. Başka bir şey yaptıramıyorum, korkuyorum. Hatta bir gün tam kararımı verdim, doktordan randevu alıp gittim. Doktor yapacaklarını anlattıktan sonra arkama bakmadan kaçtım. Sonra doktorumu arayıp özür diledim."

77’lik Emel Sayın’ın gençlik iksiri ortaya çıktı! 2 malzeme ile 27’liklere meydan okuyor! Bunları yüzüme ve saçlarıma...

GÜZELLİK SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Güzellik sırlarını soran muhabirlere açıklamada bulunan Emel Sayın şu ifadeleri kullandı.

SON DAKİKA