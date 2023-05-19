77'lik Emel Sayın'ın gençlik iksiri ortaya çıktı! 2 malzeme ile 27'liklere meydan okuyor! "Bunları yüzüme ve saçlarıma..."
Emel Sayın'ın güzellik sırrı ortaya çıktı! 77 yaşındaki ünlü sanatçı genç kızlara taş çıkarıyor. Hem cildiyle hem de bakımlı saçlarıyla sahnelerde yer almaya devam eden Sayın'ın yaşına rağmen nasıl ışıldadığı ortaya çıktı. Ünlü sanatçı cilt bakımı için neler kullandığını açıkladı. İşte Emel Sayın'ın güzellik sırrı...
19.05.2023 19:09 - Son Güncelleme: 19.05.2023 19:09
Emel Sayın'ın güzellik sırrı ortaya çıktı! 77 yaşındaki ünlü sanatçı genç görünümünü bakın neye borçluymuş! İşte Emel Sayın'ın cilt bakım rutini...
Usta oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda "Estetiğe karşı mısınız?" sorusu üzerine hakkında bilinmeyen bir detayı ilk kez açıklamıştı.
GÜZELLİK SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Güzellik sırlarını soran muhabirlere açıklamada bulunan Emel Sayın şu ifadeleri kullandı.