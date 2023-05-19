2 çocuk babası Hüseyin Tatlı’nın oğlu İdo Tatlıses’in kopyası! İbrahim Tatlıses’in biricik yeğenine bakın! "Sıra dışı yakışıklı..."
İbrahim Tatlıses'in "Babama en çok benzeyen kardeşim" dediği Hüseyin Tatlı, sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'e katılacağının açıklanması üzerine gündem oldu. 8 kardeşin en küçüğü olan Tatlı'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Tatlı'nın sır gibi sakladığı oğlunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tatlı'nın oğlu Can'ın kuzeni İdo Tatlıses ile benzerliği dikkat çekerken "Sıra dışı yakışıklı..." yorumu yapıldı. İşte İbrahim Tatlıses'in biricik yeğeni...
19.05.2023 20:06 - Son Güncelleme: 19.05.2023 20:06
Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olmasının açıklanmasının ardından gündeme gelen Hüseyin Tatlı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
HÜSEYİN TATLI KİMDİR?
1973 yılında Mersin'de dünyaya gelen ve ağabeyi İbrahim Tatlıses'in ünlü olmasının ardından Urfa'ya taşıdığını söyleyen Hüseyin Tatlı, henüz iki yaşındayken babasız kaldı.
Kendisine ağabeyi İbrahim Tatlıses'in baktığını dile getiren 8 kardeşin en küçüğü Hüseyin Tatlı, 2000 yılında Varlığın Yeter, 2016'ta da Bil İstedim ve Pardon isimli albümleri ile müzik piyasasındaki yerini aldı.