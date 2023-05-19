60’lık Yeşilçam yıldızı Aydan Şener’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! “Anne-kız olduğunuzu bilmiyordum” Meğer Medcezir’in yıldızı...
1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuşan Aydan Şener hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Feride karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın tescilli güzeli kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. Ayhan Akbin ile 1983-1991 yılları arasında evli kalan oyuncu, bu kez kızıyla adından söz ettirdi. 60 yaşındaki Aydan Şener'in kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Aydan Şener'in Medcezir'de de rol alan oyuncu kızı kimmiş...
19.05.2023 18:39 - Son Güncelleme: 19.05.2023 18:39
Henüz 23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki Feride karakteriyle tanınan Aydan Şener, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Aydan Şener ile Medcezir'de rol alan kızının fotoğraflarını görenler "Anne-kız olduğunuzu bilmiyordum" yorumunda bulundu.