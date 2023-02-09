7,7’lik depremin ardından tüm Türkiye tek yürek! Burak Özçivit’in yayınladığı not duygulandırdı! “Siz orada üşürseniz bir burada donarız...”
7,7'lik depremin ardından tüm Türkiye tek yürek! 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Şiddetli depremler birlikte Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya olmak üzere 10 il etkilendi. Asrın felaketini yaşayan 10 ilimize yardım ulaştırmak için ise tüm Türkiye tek yürek oldu. Dünyanın dört bir yanından da yardımlar devam ederken Burak Özçivit'in yayınladığı bir not ise herkesi duygulandırdı. İşte detaylar...
09.02.2023 18:33 - Son Güncelleme: 09.02.2023 18:33
Kahramanmaraş'ta sabaha karşı meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkıma neden oldu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sanat ve spor dünyasından ünlü isimler de bölgeye yardım kampanyası başlatıldı.