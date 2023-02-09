Karsu Kahramanmaraş depreminde amcası ve nenesinden gelen haberle sevinmişti! Bu kez acı haberle gözyaşlarına boğuldu: "Meleksin melek..."
Karsu Kahramanmaraş depreminde amcası ve nenesinden gelen haberle sevinmişti! Bu kez acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından bazı ünlülerden de acı haberler geldi. Kimileri arkadaşlarını kaybetti kimileri ise ailelerini. "Hatay'daki ailemden çok kayıp var" diyen ünlü sanatçı Karsu Dönmez Instagram'dan nenesi ve amcasının bulunduğunu açıklamıştı. Ancak Karsu'dan bu kez üzen haber geldi. İşte detaylar...
09.02.2023 16:55 - Son Güncelleme: 09.02.2023 16:55
"MELEKSİN MELEK..."
Karsu Kahramanmaraş depreminde amcası ve nenesinden gelen haberle sevinmişti! Bu kez acı haberle gözyaşlarına boğuldu...
Karsu Dönmez 'Hatay'daki ailemden çok kayıp var' demişti! Yaşamını ailesiyle Amsterdam'da sürdüren Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu, deprem sonrası yardım çığlıklarıyla yürek sızlatmıştı.
Adını memleketi Hatay'ın Karsu köyünden alan sanatçı Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını, göz yaşları içerisinde aktardı.