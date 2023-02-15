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Haberler Magazin 8 kanal “TÜRKİYE TEK YÜREK” dedi! Ortak yayında hangi ünlüler bağış topluyor? Burak Özçivit, Esra Erol, Müge Anlı, Berk Oktay...

8 kanal “TÜRKİYE TEK YÜREK” dedi! Ortak yayında hangi ünlüler bağış topluyor? Burak Özçivit, Esra Erol, Müge Anlı, Berk Oktay...

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için tüm Türkiye tek yürek oldu ve 8 ulusal televizyon kanalı 15 Şubat'ta depremzedelere yardım için ortak yayına geçti. Saat 20.00'da başlayan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzleri yardım toplamak için bir araya geldi. Peki moderatörlüğünde Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz'ın yer aldığı yayında hangi ünlüler yardım toplayacak? İşte aralarında Burak Özçivit, Esra Erol, Müge Anlı, Berk Oktay'ın yer aldığı bağış toplayan ünlü isimler...

takvim.com.tr
15.02.2023 21:00 - Son Güncelleme: 15.02.2023 21:10
8 kanal “TÜRKİYE TEK YÜREK” dedi! Ortak yayında hangi ünlüler bağış topluyor? Burak Özçivit, Esra Erol, Müge Anlı, Berk Oktay...

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarını bir araya geldi.

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8 kanal “TÜRKİYE TEK YÜREK” dedi! Ortak yayında hangi ünlüler bağış topluyor? Burak Özçivit, Esra Erol, Müge Anlı, Berk Oktay...

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayın 20.00'da başladı.

8 kanal “TÜRKİYE TEK YÜREK” dedi! Ortak yayında hangi ünlüler bağış topluyor? Burak Özçivit, Esra Erol, Müge Anlı, Berk Oktay...

AFAD VE KIZILAY'A BAĞIŞLANACAK!
ATV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1, FOX ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

8 kanal “TÜRKİYE TEK YÜREK” dedi! Ortak yayında hangi ünlüler bağış topluyor? Burak Özçivit, Esra Erol, Müge Anlı, Berk Oktay...

DEPREM ORTAK YAYIN BAĞIŞ NASIL YAPILIR?
Bağışlar SMS ve IBAN numarası üzerinden yapılacaktır.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir).

8 kanal “TÜRKİYE TEK YÜREK” dedi! Ortak yayında hangi ünlüler bağış topluyor? Burak Özçivit, Esra Erol, Müge Anlı, Berk Oktay...

TÜRKİYE TEK YÜREK IBAN NUMARASI İLE BAĞIŞ

AFAD DEPREM BAĞIŞ HESABI (T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. - ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ)

TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir.

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