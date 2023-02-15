8 kanal “TÜRKİYE TEK YÜREK” dedi! Ortak yayında hangi ünlüler bağış topluyor? Burak Özçivit, Esra Erol, Müge Anlı, Berk Oktay...
Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için tüm Türkiye tek yürek oldu ve 8 ulusal televizyon kanalı 15 Şubat'ta depremzedelere yardım için ortak yayına geçti. Saat 20.00'da başlayan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzleri yardım toplamak için bir araya geldi. Peki moderatörlüğünde Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz'ın yer aldığı yayında hangi ünlüler yardım toplayacak? İşte aralarında Burak Özçivit, Esra Erol, Müge Anlı, Berk Oktay'ın yer aldığı bağış toplayan ünlü isimler...
15.02.2023 21:00 - Son Güncelleme: 15.02.2023 21:10
Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayın 20.00'da başladı.
TÜRKİYE TEK YÜREK IBAN NUMARASI İLE BAĞIŞ
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EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
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EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir.