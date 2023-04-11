Aldatmak’ın Heves’i Defne Samyeli sosyal medyayı salladı! Hem tarzı hem pozları dikkat çekti! “Kim der 2 çocuk annesi...”
ATV'nin heyecanla takip edilen Aldatmak dizisinde Heves karakterini canlandıran Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Karadağ'da verdiği pozları bir araya getirerek Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken Samyeli için "Kim der 2 çocuk annesi..." yorumu yapıldı. İşte Defne Samyeli'nin o pozları...
11.04.2023 22:39 - Son Güncelleme: 11.04.2023 22:39
Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, Aldatmak dizisinde canlandırdığı Heves karakteriyle beğeni topladı.