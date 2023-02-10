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Haberler Magazin 7,7’lik asrın felaketi sonrası tüm Türkiye el ele! Oktay Kaynarca “Böyle bir dayanışma ancak bu topraklarda olur” deyip paylaştı

7,7’lik asrın felaketi sonrası tüm Türkiye el ele! Oktay Kaynarca “Böyle bir dayanışma ancak bu topraklarda olur” deyip paylaştı

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü iki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem, 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Türk milleti el ele verdi. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncusu Oktay Kaynarca da deprem sonrasındaki dayanışmaya dikkat çekerek "Böyle bir dayanışma ancak bu topraklarda olur" dedi. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
10.02.2023 19:32 - Son Güncelleme: 10.02.2023 19:32
7,7’lik asrın felaketi sonrası tüm Türkiye el ele! Oktay Kaynarca “Böyle bir dayanışma ancak bu topraklarda olur” deyip paylaştı

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

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7,7’lik asrın felaketi sonrası tüm Türkiye el ele! Oktay Kaynarca “Böyle bir dayanışma ancak bu topraklarda olur” deyip paylaştı

Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Türk milleti el ele verdi. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncusu Oktay Kaynarca da deprem sonrasındaki dayanışmaya dikkat çekti.

7,7’lik asrın felaketi sonrası tüm Türkiye el ele! Oktay Kaynarca “Böyle bir dayanışma ancak bu topraklarda olur” deyip paylaştı

Yurt dışından gelen yardımlar ve halkın seferberliği karşısında duygulandığını söyleyen Kaynarca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Böyle bir dayanışma örneği ancak bu topraklara mahsustur.

7,7’lik asrın felaketi sonrası tüm Türkiye el ele! Oktay Kaynarca “Böyle bir dayanışma ancak bu topraklarda olur” deyip paylaştı

Azerbaycan da dahil bütün bir ülke deprem bölgesindekiler kadar acı çekiyor, yürekleri onlarla atıyor, yediklerinden, yataklarından ısınmaktan utanıyor.

7,7’lik asrın felaketi sonrası tüm Türkiye el ele! Oktay Kaynarca “Böyle bir dayanışma ancak bu topraklarda olur” deyip paylaştı

Müthiş bir dayanışma örneği bu. Yüreğine sağlık benim has milletim"

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