7,7’lik asrın felaketi sonrası tüm Türkiye el ele! Oktay Kaynarca “Böyle bir dayanışma ancak bu topraklarda olur” deyip paylaştı
Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü iki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem, 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Türk milleti el ele verdi. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncusu Oktay Kaynarca da deprem sonrasındaki dayanışmaya dikkat çekerek "Böyle bir dayanışma ancak bu topraklarda olur" dedi. İşte o paylaşım...
10.02.2023 19:32 - Son Güncelleme: 10.02.2023 19:32
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Türk milleti el ele verdi. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncusu Oktay Kaynarca da deprem sonrasındaki dayanışmaya dikkat çekti.