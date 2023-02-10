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Haberler Magazin 7,7’lik depremde evi yıkılan teyzesi için yardım istemişti! Survivor Turabi Çamkıran son durumu paylaştı! “Teşekkürler AFAD...”

7,7’lik depremde evi yıkılan teyzesi için yardım istemişti! Survivor Turabi Çamkıran son durumu paylaştı! “Teşekkürler AFAD...”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde 10 ilimizde ağır yıkımlara sebep oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken Survivor eski şampiyonu Turabi Çamkıran da bölgede yaşayan ailesi için yardım istedi. Aslen Kahramanmaraşlı olan Çamkıran, teyzesi ve ailesinin Elbistan'da mahsur kaldığını, evlerinin yıkıldığını belirterek "Hayatım boyunca hiç bu kadar ağlamadım, parçalanmadım, yıkılmadım" dedi. Ünlü isim, bugün yaptığı paylaşımda son durumu paylaşarak AFAD'a teşekkür etti.

takvim.com.tr
10.02.2023 18:30 - Son Güncelleme: 10.02.2023 18:30
7,7’lik depremde evi yıkılan teyzesi için yardım istemişti! Survivor Turabi Çamkıran son durumu paylaştı! “Teşekkürler AFAD...”

Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrasında paylaşımda bulunarak ailesi için yardım istedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
7,7’lik depremde evi yıkılan teyzesi için yardım istemişti! Survivor Turabi Çamkıran son durumu paylaştı! “Teşekkürler AFAD...”

Aslen Kahramanmaraşlı olan Çamkıran, teyzesi ve ailesinin Elbistan'da mahsur kaldığını, evlerinin yıkıldığını belirtti.

7,7’lik depremde evi yıkılan teyzesi için yardım istemişti! Survivor Turabi Çamkıran son durumu paylaştı! “Teşekkürler AFAD...”

Maraş'taki aile üyelerinin soğuk hava koşullarında sokakta kaldığını söyleyen Turabi Çamkıran, bölgeye yakın vatandaşlardan yardım istedi.

7,7’lik depremde evi yıkılan teyzesi için yardım istemişti! Survivor Turabi Çamkıran son durumu paylaştı! “Teşekkürler AFAD...”

Çamkıran, şunları söyledi: "Sevgili teyzem ve ailesi Elbistan'da mahsur kaldı. Evleri yıkık! Biliyorum hepiniz bir yerlere koşturuyorsunuz ama illa ki bir kişi boştur.

7,7’lik depremde evi yıkılan teyzesi için yardım istemişti! Survivor Turabi Çamkıran son durumu paylaştı! “Teşekkürler AFAD...”

Lütfen biri teyzeme çadır yetiştirsin. Benim seyahat etmem yasak. Yoksa çoktan sırtımda çadırla orada olmuştum. Geç olmadan çıkın yola, annemi arayın, hemen ulaşın!"

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