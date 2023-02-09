7,7’lik asrın felaketi herkesi harekete geçirdi! Ebru Gündeş’in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere yardım! Haluk Levent duyurdu...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem çevredeki 10 ili etkiledi. Deprem sonrasında afet bölgesinde OHAL ilan edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken tüm Türkiye seferber oldu. Tüm Türkiye deprem bölgesi için seferber olurken, şarkıcı ve AHBAP platformu kurucusu Haluk Levent, yardım için bağış yapan ünlü isimleri açıkladı. Sanat ve spor camiasından birçok ünlü ismin destek verdiği kampanyaya Ebru Gündeş'in Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw da dahil oldu.
09.02.2023 01:48 - Son Güncelleme: 09.02.2023 01:48
6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu açıklandı.
Tüm Türkiye deprem bölgesi için seferber olurken, şarkıcı ve AHBAP platformu kurucusu Haluk Levent, ünlü isimlerin dayanışma ve yardım amacıyla kendisiyle iletişime geçtiğini şu mesajla duyurdu: