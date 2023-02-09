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Haberler Magazin 7,7’lik asrın felaketi herkesi harekete geçirdi! Ebru Gündeş’in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere yardım! Haluk Levent duyurdu...

7,7’lik asrın felaketi herkesi harekete geçirdi! Ebru Gündeş’in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere yardım! Haluk Levent duyurdu...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem çevredeki 10 ili etkiledi. Deprem sonrasında afet bölgesinde OHAL ilan edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken tüm Türkiye seferber oldu. Tüm Türkiye deprem bölgesi için seferber olurken, şarkıcı ve AHBAP platformu kurucusu Haluk Levent, yardım için bağış yapan ünlü isimleri açıkladı. Sanat ve spor camiasından birçok ünlü ismin destek verdiği kampanyaya Ebru Gündeş'in Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw da dahil oldu.

takvim.com.tr
09.02.2023 01:48 - Son Güncelleme: 09.02.2023 01:48
7,7’lik asrın felaketi herkesi harekete geçirdi! Ebru Gündeş’in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere yardım! Haluk Levent duyurdu...

6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu açıklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
7,7’lik asrın felaketi herkesi harekete geçirdi! Ebru Gündeş’in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere yardım! Haluk Levent duyurdu...

Tüm Türkiye deprem bölgesi için seferber olurken, şarkıcı ve AHBAP platformu kurucusu Haluk Levent, ünlü isimlerin dayanışma ve yardım amacıyla kendisiyle iletişime geçtiğini şu mesajla duyurdu:

7,7’lik asrın felaketi herkesi harekete geçirdi! Ebru Gündeş’in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere yardım! Haluk Levent duyurdu...

"Dayanışma adına ilk arayan Kıvanç Tatlıtuğ oldu. 200 bin TL bağış yaptı. Ayrıca lojistik ihtiyaç için destek vereceğini söyledi.

7,7’lik asrın felaketi herkesi harekete geçirdi! Ebru Gündeş’in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere yardım! Haluk Levent duyurdu...

Ardından Merih Demiral aradı. 1 milyon TL bağış yaptı. Ve sevgili kardeşim Murat K. kardeşim 325.646 dolar bağış yaptı"

7,7’lik asrın felaketi herkesi harekete geçirdi! Ebru Gündeş’in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere yardım! Haluk Levent duyurdu...

Sanat ve spor camiasından birçok ünlü ismin destek verdiği kampanyaya Ebru Gündeş'in Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw da dahil oldu.

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