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Haberler Magazin 77’lik Ajda Pekkan’ın kamera arkası görüntüleri ortalığı yakıp geçti! Şeyma Subaşı ile Nesrin Cavadzade yorumsuz bırakmadı “Olay...”

77’lik Ajda Pekkan’ın kamera arkası görüntüleri ortalığı yakıp geçti! Şeyma Subaşı ile Nesrin Cavadzade yorumsuz bırakmadı “Olay...”

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettiren Ajda Pekkan, son olarak 60. sanat yılı onuruna hazırlanan Vouge Icon özel sayısına yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Vogue Türkiye, ünlü şarkıcının kamera arkası görüntülerini yayınladı. 77 yaşındaki Superstar kareleri, sosyal medyayı salladı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntülere ilk yorumlar Şeyma Subaşı ile Nesrin Cavadzade'den geldi. İşte Ajda Pekkan'ın o görüntüleri...

takvim.com.tr
16.05.2023 23:04 - Son Güncelleme: 16.05.2023 23:35
77’lik Ajda Pekkan’ın kamera arkası görüntüleri ortalığı yakıp geçti! Şeyma Subaşı ile Nesrin Cavadzade yorumsuz bırakmadı “Olay...”

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettiren Ajda Pekkan, 60. sanat yılı onuruna hazırlanan Vouge Icon özel sayısına konuşarak gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
77’lik Ajda Pekkan’ın kamera arkası görüntüleri ortalığı yakıp geçti! Şeyma Subaşı ile Nesrin Cavadzade yorumsuz bırakmadı “Olay...”

Çocukluk günlerini anlatan Pekkan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Çocukluğum hep şarkı söyleyerek ve dans ederek geçti. Her duyduğum şarkıyı mırıldanırdım.

77’lik Ajda Pekkan’ın kamera arkası görüntüleri ortalığı yakıp geçti! Şeyma Subaşı ile Nesrin Cavadzade yorumsuz bırakmadı “Olay...”

Hatta komşular beni duysun diye banyoda avaz avaz şarkı söylerdim. En büyük hayalim şarkıcı olmaktı demek de istemiyorum açıkçası. Bu söz çok tuhafıma gidiyor.

77’lik Ajda Pekkan’ın kamera arkası görüntüleri ortalığı yakıp geçti! Şeyma Subaşı ile Nesrin Cavadzade yorumsuz bırakmadı “Olay...”

Çünkü hayalim şarkıcı olmak değil, şarkı söyleyip vokalist olmaktı. Vokali çok seviyordum ama kader bir şekilde beni en öne itti"

77’lik Ajda Pekkan’ın kamera arkası görüntüleri ortalığı yakıp geçti! Şeyma Subaşı ile Nesrin Cavadzade yorumsuz bırakmadı “Olay...”

Pekkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıkçası yola çıkarken bu kadar meşhur olacağımı hiç ummuyordum. Benim için tek önemli olan şarkı söylemekti, meşhur olmak değil. Bu benim için büyük bir keyifti ve bunu gerçekleştirmek için Çamlıca Kız Lisesi'nde okuduğum 1962 yılında hafta sonları İlham Gencer'in sahip olduğu Çatı adlı gece kulübünde ya da üye olduğumuz Moda Deniz Kulübü'nde sahneye çıkar, yabancı şarkılar söylerdim.

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