77’lik Ajda Pekkan’ın kamera arkası görüntüleri ortalığı yakıp geçti! Şeyma Subaşı ile Nesrin Cavadzade yorumsuz bırakmadı “Olay...”
Hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettiren Ajda Pekkan, son olarak 60. sanat yılı onuruna hazırlanan Vouge Icon özel sayısına yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Vogue Türkiye, ünlü şarkıcının kamera arkası görüntülerini yayınladı. 77 yaşındaki Superstar kareleri, sosyal medyayı salladı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntülere ilk yorumlar Şeyma Subaşı ile Nesrin Cavadzade'den geldi. İşte Ajda Pekkan'ın o görüntüleri...
16.05.2023 23:04 - Son Güncelleme: 16.05.2023 23:35
Hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettiren Ajda Pekkan, 60. sanat yılı onuruna hazırlanan Vouge Icon özel sayısına konuşarak gündem olmuştu.
Pekkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıkçası yola çıkarken bu kadar meşhur olacağımı hiç ummuyordum. Benim için tek önemli olan şarkı söylemekti, meşhur olmak değil. Bu benim için büyük bir keyifti ve bunu gerçekleştirmek için Çamlıca Kız Lisesi'nde okuduğum 1962 yılında hafta sonları İlham Gencer'in sahip olduğu Çatı adlı gece kulübünde ya da üye olduğumuz Moda Deniz Kulübü'nde sahneye çıkar, yabancı şarkılar söylerdim.