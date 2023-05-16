77’lik Ajda Pekkan’ın kamera arkası görüntüleri ortalığı yakıp geçti! Şeyma Subaşı ile Nesrin Cavadzade yorumsuz bırakmadı “Olay...”

Pekkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıkçası yola çıkarken bu kadar meşhur olacağımı hiç ummuyordum. Benim için tek önemli olan şarkı söylemekti, meşhur olmak değil. Bu benim için büyük bir keyifti ve bunu gerçekleştirmek için Çamlıca Kız Lisesi'nde okuduğum 1962 yılında hafta sonları İlham Gencer'in sahip olduğu Çatı adlı gece kulübünde ya da üye olduğumuz Moda Deniz Kulübü'nde sahneye çıkar, yabancı şarkılar söylerdim.