2 yıl evli kalmışlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Sahra Şaş’ın partneri...
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze) gibi başarılı isimleri buluşturan ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a Ateş Türk karakterini canlandıran Burak Çelik, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Azra karakterini canlandıran Sahra Şaş ile yer aldığı sahnelerle çok konuşulan oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Burak Çelik evli mi? Burak Çelik'in eski eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Çelik'in ünlü oyuncuyla 2 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte haberin detayları ve Burak Çelik'in eski eşi...
16.05.2023 22:18 - Son Güncelleme: 17.05.2023 01:47
Ünlü oyuncu Burak Çelik, Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde canlandırdığı Ateş Türk karakteriyle büyük beğeni topladı.
Azra karakterini canlandıran Sahra Şaş ile yer aldığı sahnelerle çok konuşulan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Yakışıklı oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Burak Çelik evli mi? Burak Çelik'in eski eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.