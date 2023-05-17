Işıl Yücesoy’un kızını görenler dilini ısırdı! 45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’a veda eden usta oyuncu...

"VEDA ZAMANI GELDİ"

Usta oyuncu, sosyal medya hesabında veda paylaşımında bulunmayı da ihmal etmedi. Yücesoy, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayından beri emek verdiğim ve yaşar hale getirmeye çalıştığım "GÜLENDAM" ile veda zamanı geldi... Kendi isteğimle ayrılırken beni bu yolculukta sevgi ve saygısıyla yalnız bırakmayan başta oyuncu arkadaşlarıma ve tüm BBCS emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Her bitiş yeni bir başlangıç, siz sevgili seyircilerimle yeni maceralarda göz göze, gönül gönüle olmak dileğimle, sevgiler..."