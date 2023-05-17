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Haberler Magazin Işıl Yücesoy’un kızını görenler dilini ısırdı! 45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’a veda eden usta oyuncu...

Işıl Yücesoy’un kızını görenler dilini ısırdı! 45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’a veda eden usta oyuncu...

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in başrolünde yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gülendam karakterini canlandıran usta oyuncu Işıl Yücesoy, bu akşam yayınlanan bölümde ölerek diziye veda etti. Usta oyuncunun vurulma sahnesi yürekleri yakarken Işıl Yücesoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle ailesi merak edilen ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı kızını görenler ise hayran kaldı. İşte haberin detayları ve Işıl Yücesoy'un güzeller güzeli kızı...

takvim.com.tr
17.05.2023 17:48 - Son Güncelleme: 17.05.2023 17:48
Işıl Yücesoy’un kızını görenler dilini ısırdı! 45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’a veda eden usta oyuncu...

Salı akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin son bölümünde Gülendam karakterine hayat veren Işıl Yücesoy, vurularak yapıma veda etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Işıl Yücesoy’un kızını görenler dilini ısırdı! 45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’a veda eden usta oyuncu...

"VEDA ZAMANI GELDİ"
Usta oyuncu, sosyal medya hesabında veda paylaşımında bulunmayı da ihmal etmedi. Yücesoy, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayından beri emek verdiğim ve yaşar hale getirmeye çalıştığım "GÜLENDAM" ile veda zamanı geldi... Kendi isteğimle ayrılırken beni bu yolculukta sevgi ve saygısıyla yalnız bırakmayan başta oyuncu arkadaşlarıma ve tüm BBCS emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Her bitiş yeni bir başlangıç, siz sevgili seyircilerimle yeni maceralarda göz göze, gönül gönüle olmak dileğimle, sevgiler..."

Işıl Yücesoy’un kızını görenler dilini ısırdı! 45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’a veda eden usta oyuncu...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Işıl Yücesoy’un kızını görenler dilini ısırdı! 45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’a veda eden usta oyuncu...

Öte yandan geceye damga vuran vurulma sahnesinin ardından Işıl Yücesoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle ailesi merak edilen ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı kızını görenler ise hayran kaldı.

Işıl Yücesoy’un kızını görenler dilini ısırdı! 45 yaşında anne olmuştu! Ben Bu Cihana Sığmazam’a veda eden usta oyuncu...

"45 YAŞINDA ANNE OLDUM"
Geçey aylarda A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk olan oyuncunun annelikle ilgili sözleri de tekrar gündeme geldi.

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