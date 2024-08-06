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75'lik Semiramis Pekkan güzellik sırlarını tek tek açıkladı! Hala 35 gibi görünmesinin sırrı bakın ne! "Kahvaltıda mutlaka..."

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, açtığı YouTube kanalı ile hayranlarına güzellik tavsiyeleri veriyor. 30 Eylül 1948 doğumlu Semiramis Pekkan, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor ve takipçilerine ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Semiramis Pekkan, genç ve güzel görünümünü korumanın sırlarını paylaştığı videolarıyla büyük ilgi görüyor. Kanalında günlük hayatından kesitler sunan Pekkan, aynı zamanda cilt bakımından makyaja kadar birçok konuda takipçilerine tavsiyeler veriyor.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 21:25 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 21:25
75’lik Semiramis Pekkan güzellik sırlarını tek tek açıkladı! Hala 35 gibi görünmesinin sırrı bakın ne! Kahvaltıda mutlaka... 1

Semiramis Pekkan'ın YouTube kanalı, güzellik tutkunları için vazgeçilmez bir kaynak haline geldi. Pekkan, videolarında hem kendi deneyimlerini paylaşarak hem de farklı ürün ve yöntemleri tanıtarak takipçilerine zengin bir içerik sunuyor. İşte Semiramis Pekkan'ın 2023 yılında kendi kanalında verdiği güzellik tavsiyelerinden derlemeler…

75’lik Semiramis Pekkan güzellik sırlarını tek tek açıkladı! Hala 35 gibi görünmesinin sırrı bakın ne! Kahvaltıda mutlaka... 2

Semiramis Pekkan, geçtiğimiz yıl kendi YouTube kanalında güzellik sırlarını paylaştı. Pekkan'ın cilt bakımından saç bakımına kadar pek çok alanda verdiği ipuçları, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

75’lik Semiramis Pekkan güzellik sırlarını tek tek açıkladı! Hala 35 gibi görünmesinin sırrı bakın ne! Kahvaltıda mutlaka... 3

İşte Semiramis Pekkan'ın ağzından güzellik tavsiyeleri:

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