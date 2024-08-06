75'lik Semiramis Pekkan güzellik sırlarını tek tek açıkladı! Hala 35 gibi görünmesinin sırrı bakın ne! "Kahvaltıda mutlaka..."

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Semiramis Pekkan'ın YouTube kanalı, güzellik tutkunları için vazgeçilmez bir kaynak haline geldi. Pekkan, videolarında hem kendi deneyimlerini paylaşarak hem de farklı ürün ve yöntemleri tanıtarak takipçilerine zengin bir içerik sunuyor. İşte Semiramis Pekkan'ın 2023 yılında kendi kanalında verdiği güzellik tavsiyelerinden derlemeler…