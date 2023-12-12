Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen "Bana Maşallah deyin estetiğim yok" dedi gençlik sırrını açıkladı "Güzellik sırlarım var"

Kimse onun 59 yaşında olduğuna inanamıyor... Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen, yıllara nasıl meydan okunur bunun bir kanıtı. Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Sinan Özen hakkında en çok merak konu ise bu gençliğin sırrı. Estetik iddiaları hakkında konuşan Özen, bakın güzellik sırrı hangi nasıl ipuçları verdi.