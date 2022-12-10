Hadise oluk oluk para kazacanak! Milyonluk ’hadise’ 2 reklam eski eşi Mehmet Dinçerler sonrasını toparlamaya yetti de arttı bile

Londra ile kalmayıp gezmeye devam eden ünlü isim, ardından soluğu Roma'da almıştı. Seyahat danışmanı İlker Topdemir ile gittiği şehirde, hem tarihi yerleri geziyor hem de keyif yapan şarkıcının, kaldıkları otele yaklaşık 18 bin euro (335 bin TL) ödediği söylenmişti.