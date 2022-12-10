Hadise oluk oluk para kazacanak! Milyonluk 'hadise' 2 reklam eski eşi Mehmet Dinçerler sonrasını toparlamaya yetti de arttı bile
Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini geçen Ekim ayında sonlandıran Hadise, boşanmanın ardından pek çok iddiayla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, özellikle Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla günlerce magazin manşetlerinde yer aldı. Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan Hadise, bu kez 2 reklamdan kazandığı ücretle gündemde. Hadise şu sıralara paraya para demiyor. İşte detaylar...
10.12.2022 09:12 - Son Güncelleme: 10.12.2022 09:12
40 MİLYON TL'LİK EV!
Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva'daki evinden taşınan Hadise'nin, geçtiğimiz haftalarda ise 40 milyon TL'ye Yeniköy'de ev satın aldığı ortaya çıkmıştı. Muhabirlerin bu haberi hatırlatarak "Hayırlı olsun" dileklerinde bulunması üzerine şarkıcı, gülerek "Kolay gelsin arkadaşlar" demişti.