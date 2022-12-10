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Haberler Magazin Hadise oluk oluk para kazacanak! Milyonluk 'hadise' 2 reklam eski eşi Mehmet Dinçerler sonrasını toparlamaya yetti de arttı bile

Hadise oluk oluk para kazacanak! Milyonluk 'hadise' 2 reklam eski eşi Mehmet Dinçerler sonrasını toparlamaya yetti de arttı bile

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini geçen Ekim ayında sonlandıran Hadise, boşanmanın ardından pek çok iddiayla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, özellikle Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla günlerce magazin manşetlerinde yer aldı. Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan Hadise, bu kez 2 reklamdan kazandığı ücretle gündemde. Hadise şu sıralara paraya para demiyor. İşte detaylar...

10.12.2022 09:12 - Son Güncelleme: 10.12.2022 09:12
Hadise oluk oluk para kazacanak! Milyonluk ’hadise’ 2 reklam eski eşi Mehmet Dinçerler sonrasını toparlamaya yetti de arttı bile

Ünlü şarkıcı Hadise, sessiz sedasız dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini beş hafta önce anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti. Ayrılığın ardından Londra'ya gidip bol bol yorgunluk atan Hadise, takipçileriyle paylaştığı anlara; "Hadise, Londra'da" notunu düşmüştü.

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Hadise oluk oluk para kazacanak! Milyonluk ’hadise’ 2 reklam eski eşi Mehmet Dinçerler sonrasını toparlamaya yetti de arttı bile

Londra ile kalmayıp gezmeye devam eden ünlü isim, ardından soluğu Roma'da almıştı. Seyahat danışmanı İlker Topdemir ile gittiği şehirde, hem tarihi yerleri geziyor hem de keyif yapan şarkıcının, kaldıkları otele yaklaşık 18 bin euro (335 bin TL) ödediği söylenmişti.

Hadise oluk oluk para kazacanak! Milyonluk ’hadise’ 2 reklam eski eşi Mehmet Dinçerler sonrasını toparlamaya yetti de arttı bile

40 MİLYON TL'LİK EV!

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva'daki evinden taşınan Hadise'nin, geçtiğimiz haftalarda ise 40 milyon TL'ye Yeniköy'de ev satın aldığı ortaya çıkmıştı. Muhabirlerin bu haberi hatırlatarak "Hayırlı olsun" dileklerinde bulunması üzerine şarkıcı, gülerek "Kolay gelsin arkadaşlar" demişti.

Hadise oluk oluk para kazacanak! Milyonluk ’hadise’ 2 reklam eski eşi Mehmet Dinçerler sonrasını toparlamaya yetti de arttı bile

Sonraki günlerde İstinye'de görüntülenen ünlü isim, yeni eviyle ilgili sorulara ilk kez yanıt vererek; şu ifadeleri kullanmıştı:

Hadise oluk oluk para kazacanak! Milyonluk ’hadise’ 2 reklam eski eşi Mehmet Dinçerler sonrasını toparlamaya yetti de arttı bile

Yeni evim hayırlı olsun bana. Onu söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım.

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