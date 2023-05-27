Sinirler gerim gerim! Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı havaalanında görüntülenince Hakan'ın gözü döndü "Her seferinde senle konuşacağız mı?"

Cannes Film Festivali'e bir markanın davetlisi olarak giden Hande Erçel, kıyafetinden saçına kadar günlerdir magazin gündeminin ilk sıralarındaydı. Son olarak sevgilisi Hakan Sabancı'yla kırmızı halida görüntü veren Hande Erçel, ülkeye geri döndü ama ne dönmek. İşte detaylar..