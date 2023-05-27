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Haberler Magazin Sinirler gerim gerim! Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı havaalanında görüntülenince Hakan'ın gözü döndü "Her seferinde senle konuşacağız mı?"

Sinirler gerim gerim! Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı havaalanında görüntülenince Hakan'ın gözü döndü "Her seferinde senle konuşacağız mı?"

İlk olarak TAKVİM manşetlerinde yer alan Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor. Son olarak, Hande Erçel'in bir markanın davetlisi olarak gittiği Cannes Film Festivali'nde birlikte boy gösteren ünlü çift önceki akşam yurda dönüş yaptı. Aşklarının ilk görüntülendiği yer olan havaalanında yine görüntülenen çiftin yorgun olduğu görülürken, bir anda sinirler de gerildi. İşte detaylar...

27.05.2023 11:31 - Son Güncelleme: 27.05.2023 11:31
Sinirler gerim gerim! Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı havaalanında görüntülenince Hakan’ın gözü döndü Her seferinde senle konuşacağız mı?

Cannes Film Festivali'e bir markanın davetlisi olarak giden Hande Erçel, kıyafetinden saçına kadar günlerdir magazin gündeminin ilk sıralarındaydı. Son olarak sevgilisi Hakan Sabancı'yla kırmızı halida görüntü veren Hande Erçel, ülkeye geri döndü ama ne dönmek. İşte detaylar..

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Sinirler gerim gerim! Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı havaalanında görüntülenince Hakan’ın gözü döndü Her seferinde senle konuşacağız mı?

Festivalin ilk gününden beri paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Hande Erçel sonrasında sevgilisi Hakan Sabancı'yla boy gösterdi.

Sinirler gerim gerim! Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı havaalanında görüntülenince Hakan’ın gözü döndü Her seferinde senle konuşacağız mı?

Ünlü çift ilk kez kamera karşısına geçti.

Sinirler gerim gerim! Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı havaalanında görüntülenince Hakan’ın gözü döndü Her seferinde senle konuşacağız mı?

İstenmeyen gelin ilan edilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın kareleri sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biriydi.

Sinirler gerim gerim! Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı havaalanında görüntülenince Hakan’ın gözü döndü Her seferinde senle konuşacağız mı?

Çift önceki akşam yurda döndü ve yine havaalanında görüntülendi. Ancak bu kez sinirler epey gerildi.

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