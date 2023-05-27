Sinirler gerim gerim! Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı havaalanında görüntülenince Hakan'ın gözü döndü "Her seferinde senle konuşacağız mı?"
İlk olarak TAKVİM manşetlerinde yer alan Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor. Son olarak, Hande Erçel'in bir markanın davetlisi olarak gittiği Cannes Film Festivali'nde birlikte boy gösteren ünlü çift önceki akşam yurda dönüş yaptı. Aşklarının ilk görüntülendiği yer olan havaalanında yine görüntülenen çiftin yorgun olduğu görülürken, bir anda sinirler de gerildi. İşte detaylar...
27.05.2023 11:31 - Son Güncelleme: 27.05.2023 11:31
İstenmeyen gelin ilan edilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın kareleri sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biriydi.