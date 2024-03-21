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72 kiloluk değişim! Esin Gündoğdu’nun son halini gören küçük dilini yuttu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! “Günden güne eriyor...”

Aşk Yeniden, Yeni Gelin, Vermem Seni Ellere gibi dizilerde rol alan Esin Gündoğdu, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık gündeme geldi. 72 kilo vererek bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncunun son hali ise ağızları açık bıraktı. İğne ipliğe dönen Gündoğdu için "Günden güne eriyor" yorumu yapıldı. Öte yandan "Esin Gündoğdu nasıl zayıfladı?" sorusunun yanıtı da bir kez daha aratılmaya başlandı. İşte Esin Gündoğdu'nun ağızları açık bırakan son hali ve zayıflama sırrı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 09:16 Güncelleme 21 Mart 2024, 09:23
72 kiloluk değişim! Esin Gündoğdu’nun son halini gören küçük dilini yuttu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! “Günden güne eriyor...” 1

Aşk Yeniden dizisinde oynadığı Ayfer karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Vermem Seni Ellere'de rol alan Esin Gündoğdu, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık gündeme geldi.

72 kiloluk değişim! Esin Gündoğdu’nun son halini gören küçük dilini yuttu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! “Günden güne eriyor...” 2

Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada 72 kilo verdiğini söyleyen oyuncu, adeta bambaşka birine dönüştü.

72 kiloluk değişim! Esin Gündoğdu’nun son halini gören küçük dilini yuttu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! “Günden güne eriyor...” 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Esin Gündoğdu'nun yayınladığı fotoğraflarda kilo vermeye devam ettiği görüldü.

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