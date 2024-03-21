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7 yıl önce evlenen oryantal Asena'nın eşi bakın kim! “Çok yakışıklı” deyip paylaştı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti...

Özellikle İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show programında sergilediği performansla hafızalara kazınan oryantal Asena, 7 yıl önce evlenip magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Evlendikten sonra Almanya'ya taşınan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla ara ara adından söz ettirmeye devam etti. Sosyal medyayı aktif kullanan Asena, son olarak eşiyle eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Asena'nın "Çok yakışıklı" dediği eşi bakın kim çıktı.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 08:55 Güncelleme 21 Mart 2024, 09:02
7 yıl önce evlenen oryantal Asena’nın eşi bakın kim! “Çok yakışıklı” deyip paylaştı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti... 1

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği oryantal şovlarla hafızalara kazınan Asena, evlendikten sonra magazin dünyasından elini eteğini çekti.

7 yıl önce evlenen oryantal Asena’nın eşi bakın kim! “Çok yakışıklı” deyip paylaştı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti... 2

Almanya'ya taşınarak kendisine yeni bir sayfa açan ünlü isim, sosyal medya üzerinden sevenleriyle etkileşim halinde kalmayı ihmal etmedi.

7 yıl önce evlenen oryantal Asena’nın eşi bakın kim! “Çok yakışıklı” deyip paylaştı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti... 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Asena'nın eşiyle yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti. Eşini kayıt altına alan Asena, esprili bir paylaşımda bulundu.

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