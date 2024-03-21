7 yıl önce evlenen oryantal Asena'nın eşi bakın kim! “Çok yakışıklı” deyip paylaştı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti...

Özellikle İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show programında sergilediği performansla hafızalara kazınan oryantal Asena, 7 yıl önce evlenip magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Evlendikten sonra Almanya'ya taşınan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla ara ara adından söz ettirmeye devam etti. Sosyal medyayı aktif kullanan Asena, son olarak eşiyle eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Asena'nın "Çok yakışıklı" dediği eşi bakın kim çıktı.