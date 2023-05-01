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72 kilo verdi sonra da aşka gelmişti! Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu her geçen gün biraz daha eriyor! Son hali...

Son olarak Yeni Gelin adlı dizide rol alan ve bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Esin Gündoğdu, 76 kilo verip son haliyle şaşırtan, sosyal medya hesabında ilan-ı aşk etti... Hep tontiş halleriyle hatırladığımız Esin Gündoğdu, sağlığı için harekete geçmiş kendi imkanlarıyla, 2 yılda tam 72 kilo vermişti. Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Gündoğdu son paylaşımıyla günden güne eridiğini bir kez daha gösterdir. İşte detaylar...

01.05.2023 12:44 - Son Güncelleme: 01.05.2023 12:44
72 kilo verdi sonra da aşka gelmişti! Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu her geçen gün biraz daha eriyor! Son hali...

Ekranların aranan komedi oyuncularından Esin Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda ameliyat olmadan sadece sağlıklı beslenerek 2 yılda 72 kilo vermiş bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

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72 kilo verdi sonra da aşka gelmişti! Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu her geçen gün biraz daha eriyor! Son hali...

Son hali ile övgüleri toplayan Esin Gündoğdu değişimi ile ağızları açık bırakıyor.

72 kilo verdi sonra da aşka gelmişti! Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu her geçen gün biraz daha eriyor! Son hali...

Yer aldığı Aşk Yeniden dizisindeyken 138 kilo ile diyete başlayan Esin Gündoğdu, şimdilerde fit hali ile hayran bırakıyor.

72 kilo verdi sonra da aşka gelmişti! Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu her geçen gün biraz daha eriyor! Son hali...

Değişimi ile ağızları açık bırakan Esin Gündoğdu'nun şu sıralar ayakları aşktan yerden kesiliyor.

72 kilo verdi sonra da aşka gelmişti! Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu her geçen gün biraz daha eriyor! Son hali...

Adeta kendini baştan yaratan Esin Gündoğdu sonra da aşkı bulmuştu.

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