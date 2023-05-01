30 milyon TL'lik ev iddiasına Alişan’dan ilk açıklama geldi! “4 çocuğum var” deyip işin aslını anlattı! Gerçek bambaşka...
Ünlü türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılının temmuz ayında koronavirüs nedeniyle vefat etmişti. Kardeş acısıyla sarsılan Alişan, Selçuk Tektaş'ın iki kızına ve eşi Merve Tekraş'a sahip çıkmış, yeğenleriyle sık sık kameralara yansımıştı. Ailenin her ihtiyacıyla yakından ilgilenen Alişan'ın, son olarak yeğenlerine büyük bir jest yaptığı iddia edildi. İddiaya göre; Alişan değerinin 30 milyon TL olduğu tahmin edilen Ulus'taki evinin tapusunu yeğenlerinin üzerine yaptı ve yengesine 2 milyon TL değerinde otomobil aldı. Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran iddiaların ardından Alişan'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
01.05.2023 12:01 - Son Güncelleme: 01.05.2023 12:05
Alişan'ın aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de henüz 41 yaşındayken koronavirüs sebebiyle vefat etti.
Kardeş acısıyla sarsılan Alişan, oldukça zor günler geçirdi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kardeşine olan özlemini sık sık dile getiren şarkıcı, Selçuk Tektaş'ın eşine ve çocuklarına sahip çıktı.
Ailenin her ihtiyacıyla yakından ilgilenen Alişan'ın, son olarak yeğenlerine büyük bir jest yaptığı iddia edildi.
İddiaya göre; Alişan'ın değerinin 30 milyon TL olduğu tahmin edilen Ulus'taki evinin tapusunu yeğenlerinin üzerine yaptığı ortaya çıktı.