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Türkiye'de kadınların en çok onu sevdiğini düşünen Seren Serengil "Ben zamanında o haltı çok yedim" Bu itiraf çok konuşulur

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil bu açıklamalarından üzerinden çok geçmeden Tohma'sıyla barıştı hatta tatile bile çıktı. Şimdilerde bol bol aşk pozları paylaşan Seren Serengil önceki gün sevgilisiyle alışveriş merkezinde görüntülendi. Serengil'in itirafı ise dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 14:32 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 14:47
Türkiye’de kadınların en çok onu sevdiğini düşünen Seren Serengil Ben zamanında o haltı çok yedim Bu itiraf çok konuşulur 1

Uzun yıllardır birliktelik yaşayan Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ikilisinin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü geçtiğimiz haftalarda.

Türkiye’de kadınların en çok onu sevdiğini düşünen Seren Serengil Ben zamanında o haltı çok yedim Bu itiraf çok konuşulur 2

52 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla Muhtafa Rahman Tohma ile ilişkilerinin bittiğini duyurmuştu.

Türkiye’de kadınların en çok onu sevdiğini düşünen Seren Serengil Ben zamanında o haltı çok yedim Bu itiraf çok konuşulur 3

Seren Serengil, 'ihanet' imasında bulunduğu Mustafa Rahman Tohma'ya geri dönmüştü. İkili, barıştıktan sonra Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.

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