Evleriyle çok konuşulan Eda ve Metin Özülkü'nün ikizleri koca delikanlı oldu! 15 yıl çocuk özlemi çeken Özülkü çifti...

Magazin dünyasının yetenekli ve gözde çifti Eda ve Metin Özülkü, 1988 yılında dünyaevine girdi. O gün bugün şarkılarını birlikte söyleyen Özülkü çifti, 15 yıl evlat hasreti çekti ve 2004 yılında ikizlerine kucaklarına aldı. Önceki gün evleriyle çok konuşulan Eda ve Metin Özülkü bu ikiz evlatlarıyla gündemde. Özülkü çiftinin ikizlerinin son hali "Zaman ne kadar da çabuk geçiyor" dedirtecek cinsten.