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71 yaşındaki Bülent Ersoy herkese ayar verdi "Barbie benim" Diva sosyal medyada epey formunda kanıtları çıkardı gösterdi

71 yaşındki Diva yine yapacağını... Geçtiğimiz günlerde ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun paylaşımıyla gündeme gelen ve son haliyle şaşkına çeviren Bülent Ersoy'un makyajsız o karesi çok konuşulmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Ersoy bu kez iddialı çıkışı olay oldu. Diva kendisini 'Barbie' ilan etti. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 10:31 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 10:53
71 yaşındaki Bülent Ersoy herkese ayar verdi Barbie benim Diva sosyal medyada epey formunda kanıtları çıkardı gösterdi 1

Çarpıcı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da daima konuşulan Bülent Ersoy yine yaptı yapacağını.

71 yaşındaki Bülent Ersoy herkese ayar verdi Barbie benim Diva sosyal medyada epey formunda kanıtları çıkardı gösterdi 2

Safiye Soyman'ın ardından Bülent Ersoy da yüz gerdirme operasyonu geçirmişti. Gülşah Saraçoğlu'nu ziyaret eden Bülent Ersoy'un son hali görenleri şaşkına çevirmişti.

71 yaşındaki Bülent Ersoy herkese ayar verdi Barbie benim Diva sosyal medyada epey formunda kanıtları çıkardı gösterdi 3
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