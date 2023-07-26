71 yaşındaki Bülent Ersoy herkese ayar verdi "Barbie benim" Diva sosyal medyada epey formunda kanıtları çıkardı gösterdi

71 yaşındki Diva yine yapacağını... Geçtiğimiz günlerde ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun paylaşımıyla gündeme gelen ve son haliyle şaşkına çeviren Bülent Ersoy'un makyajsız o karesi çok konuşulmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Ersoy bu kez iddialı çıkışı olay oldu. Diva kendisini 'Barbie' ilan etti. İşte haberin detayları...