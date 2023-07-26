7 yıl evli kalmışlar! Yılmaz Gruda’nın ilk eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yeşilçam yıldızı Ayşen Gruda’dan önce...

Yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yılmaz Gruda, 93 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 1965-1976 yılları arasında Yeşilçam yıldızı Ayşen Gruda ile evli kalan Yılmaz Gruda'nın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Yılmaz Gruda'nın ilk eşi hangi oyuncuymuş...
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu, şair, tiyatro yazarı ve yönetmeni Yılmaz Gruda, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
YILMAZ GRUDA KİMDİR?
Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı.
1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk hayatı, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yaptı. Bir süre yeniden memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yapan Gruda, Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti