7 yıl evli kalmışlar! Yılmaz Gruda’nın ilk eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yeşilçam yıldızı Ayşen Gruda’dan önce...

Yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yılmaz Gruda, 93 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 1965-1976 yılları arasında Yeşilçam yıldızı Ayşen Gruda ile evli kalan Yılmaz Gruda'nın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Yılmaz Gruda'nın ilk eşi hangi oyuncuymuş...