10 yıllık büyük aşk! Kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli'ye hastane odasında evlilik yıldönümü sürprizi! Eşi bakın kimmiş...

Oryantal danslarıyla bir döneme damga vuran ünlü isim Tanyeli, geçen haftalarda kansere yakalandığını açıklamıştı. Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, bu süreçte sosyal medya hesabında sık sık paylaşımlarda bulunarak sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. Ünlü ismin yayınladığı son görüntüler ise hayranlarını duygulandırdı. Ünlü isim, eşi eşinin kendisine evlilik yıldönümlerinde sürpriz yaptığı anları paylaştı. İşte o anlar ve Tanyeli'nin 10 yıllık eşi...