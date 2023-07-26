SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

10 yıllık büyük aşk! Kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli'ye hastane odasında evlilik yıldönümü sürprizi! Eşi bakın kimmiş...

Oryantal danslarıyla bir döneme damga vuran ünlü isim Tanyeli, geçen haftalarda kansere yakalandığını açıklamıştı. Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, bu süreçte sosyal medya hesabında sık sık paylaşımlarda bulunarak sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. Ünlü ismin yayınladığı son görüntüler ise hayranlarını duygulandırdı. Ünlü isim, eşi eşinin kendisine evlilik yıldönümlerinde sürpriz yaptığı anları paylaştı. İşte o anlar ve Tanyeli'nin 10 yıllık eşi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 09:51 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 10:02
10 yıllık büyük aşk! Kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli’ye hastane odasında evlilik yıldönümü sürprizi! Eşi bakın kimmiş... 1

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli, geçtiğimiz ay pankreas kanserine yakalandığı açıklamıştı.

10 yıllık büyük aşk! Kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli’ye hastane odasında evlilik yıldönümü sürprizi! Eşi bakın kimmiş... 2

Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan oryantal Tanyeli, bu süreçte sosyal medya hesabında sık sık paylaşımlarda bulunarak sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

10 yıllık büyük aşk! Kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli’ye hastane odasında evlilik yıldönümü sürprizi! Eşi bakın kimmiş... 3

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin yayınladığı son görüntüler ise hayranlarını duygulandırdı.

SON DAKİKA