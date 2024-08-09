SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

70'lere 80'lere damga vurdular: Yeşilçam'ın en kötü 12 karakteri belli oldu! Şener Şen, Nuri Alço, Önder Somer, Faruk Peker, Erol Taş... Bakın 1. kim!

Sinema dünyasında iyilik, ancak karanlık karakterlerin gölgesinde gerçek anlamını bulur. Türk sinemasının altın dönemi olan 70'ler ve 80'ler, unutulmaz kötü karakter portreleriyle doludur. Bu dönem, izleyicileri hem dehşete düşüren hem de hayranlık uyandıran kötü adamların hikayeleriyle bezelidir. İşte, Türk sinemasının hafızalardan silinmeyen o kötü karakterleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 11:31 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 11:28
70’lere 80’lere damga vurdular: Yeşilçam’ın en kötü 12 karakteri belli oldu! Şener Şen, Nuri Alço, Önder Somer, Faruk Peker, Erol Taş... Bakın 1. kim! 1

Yeşilçam denince akla gelen; aşk, intikam, komedi ve elbette unutulmaz "kötü" karakterler… Peki ya içlerinde en "felaket" olanlar? Kahramanlarımıza hayatı zehir eden, sinsi planlarıyla izleyiciyi bile ekrana kilitleyen o 12 isim… İşte Yeşilçam tarihinin en kötü karakterleri...

70’lere 80’lere damga vurdular: Yeşilçam’ın en kötü 12 karakteri belli oldu! Şener Şen, Nuri Alço, Önder Somer, Faruk Peker, Erol Taş... Bakın 1. kim! 2

13 – Dikiş Tutmaz Sabri (Hasan Ceylan)

Sahneye attığı kahkaha kadar, savurduğu tehditlerle de hafızalara kazınan, Yeşilçam'ın efsane karakteri Dikiş Tutmaz Sabri. "Sahte Kabadayı" filminde, "Dinleyin ulan develer!" repliğiyle Türk sinemasına damgasını vurmuştu.

70’lere 80’lere damga vurdular: Yeşilçam’ın en kötü 12 karakteri belli oldu! Şener Şen, Nuri Alço, Önder Somer, Faruk Peker, Erol Taş... Bakın 1. kim! 3

12 – Alkapon Kerim (Nuri Alço)

Bir nevi çakma The Godfather filminin kötü karakteri olan Alkapon Kerim, sevgilisi Banu Alkan'a 'karı' denmesi üzerine çıldırıp, bastonla adam öldürerek listemize girdi.

SON DAKİKA