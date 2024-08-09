70'lere 80'lere damga vurdular: Yeşilçam'ın en kötü 12 karakteri belli oldu! Şener Şen, Nuri Alço, Önder Somer, Faruk Peker, Erol Taş... Bakın 1. kim!

Sinema dünyasında iyilik, ancak karanlık karakterlerin gölgesinde gerçek anlamını bulur. Türk sinemasının altın dönemi olan 70'ler ve 80'ler, unutulmaz kötü karakter portreleriyle doludur. Bu dönem, izleyicileri hem dehşete düşüren hem de hayranlık uyandıran kötü adamların hikayeleriyle bezelidir. İşte, Türk sinemasının hafızalardan silinmeyen o kötü karakterleri...