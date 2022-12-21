70 yaşında aramızdan ayrılan Pakize Suda’nın yıllar önceki röportajı ortaya çıktı! Sözleri yürek yaktı “Ben eski dostlarımı kaybettim”

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Dilara Elagözlü, sosyal medya paylaşımında "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.