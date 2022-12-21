70 yaşında aramızdan ayrılan Pakize Suda’nın yıllar önceki röportajı ortaya çıktı! Sözleri yürek yaktı “Ben eski dostlarımı kaybettim”
Kariyerine şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğu, sunuculuğu ve gazeteciliği de ekleyen Pakize Suda'dan kahreden haber geldi. Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan oyuncu, beyninde pıhtı atması sonucu 70 yaşında vefat etti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Suda'nın hayatı da birçok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Henüz 17 yaşındayken Ege Güzeli seçilen Suda'nın yıllar önce verdiği bir röportaj ise yürek sızlattı. Ünlü oyuncunun acı haberiyle gündeme gelen röportajdaki "Ben eski dostlarımı kaybettim" sözleri dikkat çekti. İşte Pakize Suda'nın o röportajı...
21.12.2022 20:30 - Son Güncelleme: 21.12.2022 20:30
Bir süredir demans tedavisi gören Pakize Suda, 70 yaşında aramızdan ayrıldı. Ünlü oyuncunun acı haberini ise yeğeni sosyal medya hesabında duyurdu.
ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU
Dilara Elagözlü, sosyal medya paylaşımında "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
PAKİZE SUDA KİMDİR?
Henüz 17 yaşındayken Ege Güzeli seçilen Pakize Suda, şarkıcılıkla başladığı kariyerine oyunculuk, sunuculuk ve gazeteciliği de ekledi.