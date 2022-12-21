Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu’nun sır gibi sakladığı 11 yıllık sevgilisi bakın kim çıktı! Engin Altan Düzyatan’ın partneri meğer...
Engin Altan Düzyatan, Elçin Afacan, Sedef Avcı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Çöp Adam dizisinde Peri karakterini canlandıran Elçin Sangu'nun hayatı merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatı merak edilen Sangu hakkında en çok "Elçin Sangu'nun sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun 11 yıllık sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Elçin Sangu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi kimmiş...
Başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Çöp Adam dizisinde Peri karakterinin canlandıran Elçin Sangu, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ELÇİN SANGU KİMDİR?
13 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Elçin Sangu, oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu.
Kiralık Aşk'ta canlandırdığı Defne karakteriyle popülerliğini arttıran Elçin Sangu, Öyle Bir Geçer Zaman ki (2011), Aşk Kaç Beden Giyer (2012-2013), Bir Aşk Hikâyesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014), Sevdam Alabora (2015) gibi yapımlarda rol aldı.
Son olarak Çöp Adam dizisinde canlandırdığı Peri karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sangu'nun aşk hayatı da merak edildi.