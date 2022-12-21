2 çocuk annesi Esra Erol’un zevkle döşenmiş evine bakın! “Ruhuma mutluluk ve huzur veren an” deyip oğullarıyla ortalığı salladı...
ATV ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, kariyeri kadar güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Eşi Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu, ailesi ile yaptığı bir paylaşımla bir kez daha adından söz ettirdi. Erol, iki oğluyla ev hallerini "Ruhuma mutluluk ve huzur veren an" notuyla yayınladı. Ünlü sunucunun oğulları Ömer Erol Özbir ile İdris Ali Özbir ilgi odağı olurken Esra Erol'un zevkle döşenmiş evi dikkat çekti. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...
21.12.2022 18:58 - Son Güncelleme: 21.12.2022 19:33
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan ve reyting rekorları kıran Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.
2010 yılında nikah masasına oturduğu Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bu kez ev hallerini yayınlayarak gündem oldu.
Ünlü sunucunun oğulları Ömer Erol Özbir ile İdris Ali Özbir ilgi odağı olurken Esra Erol'un zevkle döşenmiş evi dikkat çekti.