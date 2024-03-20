70 kiloyu tek nefeste eritti! X-Factor Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! 156’dan 86'ya inanılmaz değişim ağızları açık bıraktı...

Bir dönem adını Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle duyuran ve X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu. Zaman geçti ve 156 kilodan 86 kiloya düşen şarkıcıyı görenler artık tanımakta güçlük çekiyor. Şimdilerde 30 yaşındaki şarkıcı, mide küçültme operasyonu sonrası oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü...
Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan'ın değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ferah Zeydan yarışmaya katıldığında 19 yaşındaydı.
Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı.