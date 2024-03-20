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52 yaşında baba olmuş! Yargı'ya vedan eden “Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal'ın ailesine bakın! İşte güzel eşi ve kızları...

"Taş Kağıt Makas" dizisinin Kadri Palaz'ı Hüseyin Avni Danyal, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yargı dizisinde Metin Komiser karakterine hayat veren ve kadrodan ayrılmasıyla geniş yankı uyandıran Hüseyin Avni Danyal hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırtmayı başardı. Eşi hakkında "Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim" diyen ve dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan Taş Kağıt Makas'ın Kadri Palaz'ı Hüseyin Avni Danyal'ın ailesine bakın...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 21:22 Güncelleme 20 Mart 2024, 21:30
52 yaşında baba olmuş! Yargı’ya vedan eden “Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal’ın ailesine bakın! İşte güzel eşi ve kızları... 1

Şimdilerde "Taş Kağıt Makas" dizisinin Kadri Palaz'ı, Yargı'nın Metin Komiser'i Hüseyin Avni Danyal hakkındaki gerçekle gerçekle hayranlarını şaşırtmayı başardı.

52 yaşında baba olmuş! Yargı’ya vedan eden “Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal’ın ailesine bakın! İşte güzel eşi ve kızları... 2

Dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda eşini evlenmeye kendisinin ikna ettiğini söylemişti.

52 yaşında baba olmuş! Yargı’ya vedan eden “Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal’ın ailesine bakın! İşte güzel eşi ve kızları... 3

Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için "Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim'"demişti.

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