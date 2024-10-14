Reha Muhtar’dan haber var! Felç kalma riski vardı! Son sağlık durumu nasıl?

Dündar, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur."