Reha Muhtar'dan haber var! Felç kalma riski vardı! Son sağlık durumu nasıl?
Ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, geçtiğimiz ağustos ayında evinde düşerek beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sürecini tamamlayan Muhtar'ın kısa süre içinde taburcu olacağı duyuruldu.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 14:52Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 14:52
Ünlü haber spikeri Reha Muhtar, İstanbul Sarıyer'deki yalısında gece yarısı merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Muhtar'ın durumu, sevenlerini derin endişeye sevk etmişti.
Uğur Dündar, meslektaşı Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklamada bulundu.
Dündar, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
"Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur."