7 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Mesut Akusta’nın eşi bakın kim çıktı! Biricik kızının annesi meğer Esra Erol ile...

Babil, Teşkilat, Kurtlar Vadisi Pusu, Yürek Çıkmazı, 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Mesut Akusta, Ceyda Düvenci'nin programına konuk olmasının ardından gündeme geldi. 59 yaşındaki oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle ailesi merak edilen oyuncu hakkında en çok "Mesut Akusta'nın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Akusta'nın eşi ile Esra Erol arasındaki bağ ise duyanları şaşırttı.
Ceyda Düvenci'nin programına konuk olmasının ardından gündeme gelen Mesut Aksuta'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
MESUT AKUSTA KİMDİR?
22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da doğan Mesut Akusta, ilkokul öğrenimine Konya'da, ortaokuluna babası emekli olunca annesinin memleketi Afyon'da gitti. 1985 yılında babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındı ve aynı yıl kendi imkanlarıyla tiyatro yapmaya başladı, altı yıl çocuk tiyatrosunda yer aldı.
Ankara'daki halk eğitim merkezlerinde, teknik ressamlık ve tiyatro kurslarına giden Akusta, edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. 1992 yılında Hadi Çaman Yeditepe Oyuncularına katılan oyuncu, 1993'ten itibaren dizi ve filmlerde rol almaya başladı.