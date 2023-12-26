7 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Mesut Akusta’nın eşi bakın kim çıktı! Biricik kızının annesi meğer Esra Erol ile...

Babil, Teşkilat, Kurtlar Vadisi Pusu, Yürek Çıkmazı, 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Mesut Akusta, Ceyda Düvenci'nin programına konuk olmasının ardından gündeme geldi. 59 yaşındaki oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle ailesi merak edilen oyuncu hakkında en çok "Mesut Akusta'nın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Akusta'nın eşi ile Esra Erol arasındaki bağ ise duyanları şaşırttı.