7 yıl önce evlenmişlerdi! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit’ten samimi itiraflar! “Fahriye'nin notları benim için önemli”

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, verdiği bir röportajda samimi itiraflarda bulundu. Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Özçivit, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili soruları içtenlikle yanıtladı. Evcen ile ilişkilerine dair de konuşan Özçivit'in açıklamaları dikkat çekti. İşte Burak Özçivit'in o açıklamaları...