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Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları! Kimi hüzünlü kimi coşkulu: Babama götürün gönlümü! Kerem Alışık, Ceyda Düvenci, Demet Akalın...

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarında Babalar Günü'ne özel paylaşımlarda bulundu. Kimi babasını, kimi eşini, kimi de çocuğunu paylaşarak kutladı. Hem hüznün hem de coşkunun yer aldığı paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte aralarında Ceyda Düvenci, Kıvanç Tatlıtuğ, Kerem Alışık, Demet Akalın gibi isimlerin yer aldığı ünlü isimlerin Babalar Günü paylaşımları...

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 11:24 Güncelleme 16 Haziran 2024, 11:34
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları! Kimi hüzünlü kimi coşkulu: Babama götürün gönlümü! Kerem Alışık, Ceyda Düvenci, Demet Akalın... 1

Ünlü isimler, Babalar Günü'nün sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

İşte o paylaşımlar...

Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları! Kimi hüzünlü kimi coşkulu: Babama götürün gönlümü! Kerem Alışık, Ceyda Düvenci, Demet Akalın... 2

YASMİN ERBİL

Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları! Kimi hüzünlü kimi coşkulu: Babama götürün gönlümü! Kerem Alışık, Ceyda Düvenci, Demet Akalın... 3

DEMET AKALIN

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