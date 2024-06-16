Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları! Kimi hüzünlü kimi coşkulu: Babama götürün gönlümü! Kerem Alışık, Ceyda Düvenci, Demet Akalın...

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarında Babalar Günü'ne özel paylaşımlarda bulundu. Kimi babasını, kimi eşini, kimi de çocuğunu paylaşarak kutladı. Hem hüznün hem de coşkunun yer aldığı paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte aralarında Ceyda Düvenci, Kıvanç Tatlıtuğ, Kerem Alışık, Demet Akalın gibi isimlerin yer aldığı ünlü isimlerin Babalar Günü paylaşımları...