Selçuk Ural “Öyle bir oğlum yok” demişti! Hakan Ural “Rahmetli annem ve babam” deyip paylaştı! Sibel Can'ın eski kayınvalidesi meğer...

Sibel Can'la 11 sene evli kalan ve Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, boşandıktan sonra aradığı aşkı Ezgi Can Ural'da buldu ve 2005'te ikinci kez nikah masasına oturdu. Ezgi Can Ural'la mutlu bir evlilik sürdüren Hakan Ural'ın Gisela adında bir evladı daha oldu. 3 çocuk babası Ural, sosyal medya paylaşımlarında ailesine sık sık yer verdi. Ünlü oyuncu ve sunucu, şimdi ise Babalar Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim, "Rahmetli annem ve babam" deyip kendisini büyüten babası ve annesiyle geçmiş yıllara ait bir karesini yayınladı. Ural'ın paylaşımı akıllara biyolojik babası Selçuk Ural'ı getirirken ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sibel Can'ın eski kayınvalidesi Yeşilçam yıldızı çıktı.