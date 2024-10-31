Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız Paris’te! Aşk dolu kareler ortaya çıktı

25 yaşındaki başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu yeni aşka yelken açtığını Instagram hesabından ilan etmişti. İstanbul Üniversitesi mezunu olan işletmeci Ata Ayyıldız ile oyuncu Sıla Türkoğlu ilk kez Mardin'de katıldıkları bir düğünde objektiflere yansımışlardı.

GALAYA BİRLİKTE KATILMIŞLARDI BKM'nin yapımcılığında beyaz perdeye taşınan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin galasında ünlü çift ilk kez el ele görüntülenmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkoğlu, "Sorarsınız diye getirdim." diyerek gülmüştü. Türkoğlu, "Detayları daha farklı günde daha müsait bir yerde konuşuruz" demişti.