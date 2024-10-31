SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız Paris'te! Aşk dolu kareler ortaya çıktı

Son dönemin parlayan yıldızı Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde aşkını ilan etmişti. Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte Paris'e gittiği ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 14:20 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 14:22
Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız Paris’te! Aşk dolu kareler ortaya çıktı

25 yaşındaki başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu yeni aşka yelken açtığını Instagram hesabından ilan etmişti. İstanbul Üniversitesi mezunu olan işletmeci Ata Ayyıldız ile oyuncu Sıla Türkoğlu ilk kez Mardin'de katıldıkları bir düğünde objektiflere yansımışlardı.

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız Paris’te! Aşk dolu kareler ortaya çıktı

GALAYA BİRLİKTE KATILMIŞLARDI

BKM'nin yapımcılığında beyaz perdeye taşınan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin galasında ünlü çift ilk kez el ele görüntülenmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkoğlu, "Sorarsınız diye getirdim." diyerek gülmüştü. Türkoğlu, "Detayları daha farklı günde daha müsait bir yerde konuşuruz" demişti.

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız Paris’te! Aşk dolu kareler ortaya çıktı

SOLUĞU PARİS'TE ALDILAR

Güzel oyuncu ve sevgilisinin aşkları doludizgin devam ediyor. Çift aşıkların şehri Paris'e gitti. Ata Ayyıldız, Instagram hesabından paylaşımla Paris'te olduklarını duyurdu.

SON DAKİKA